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НОВОСТИ

Атака БПЛА на Псковскую область не повлияла на работу регионального аэропорта

11:05 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака украинского беспилотника, зафиксированная над территорией Псковской области, не сказалась на работе международного аэропорта в Пскове, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Утром силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над регионом.

«Все в порядке, у нас режима „Ковер“ нет, работаем в штатном режиме, [регулярный] рейс из Москвы к нам летит», — сказал собеседник агентства.

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