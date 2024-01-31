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Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской системой Patriot — Путин

17:30 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской системой Patriot, это уже точно установлено, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Кстати говоря, надо бы добавить, отвечая на ваш вопрос, что самолет сбит — это уже установлено точно — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», — сказал Путин.

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