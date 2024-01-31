Надо отодвинуть линию фронта на расстояние, которое обезопасит территорию РФ — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демилитаризованная линия должна проходить на таком удалении от границ России, которое обезопасит территорию страны от обстрелов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Эта линия [фронта] должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — сказал он.