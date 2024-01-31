Почти все претензии Киева к РФ по конвенции о финансировании терроризма суд ООН счел беспочвенными

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий Украины к России в рамках иска о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение по инициированному Киевом иску.

По ее словам, Россия не выполнила свои «обязательства по проведению расследований» в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине. В то же время суд признал, что Россия не нарушила другие пункты конвенции, о которых шла речь в украинском иске.