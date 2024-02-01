Лишение Венгрии права голоса не даст быстро утвердить помощь Киеву — премьер Ирландии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не сможет быстро утвердить пакет бюджетной помощи для Украины на 50 млрд евро, если начнет процедуру лишения Венгрии права голоса в соответствии со статьей 7 договора о Европейском союзе. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По словам главы правительства, процедура является «крайне сложной» и может занять «от нескольких месяцев до года».

«Надеюсь, что до этого не дойдет. <…> Это не даст того результата, который нам сегодня нужен. А нам нужен результат, который покажет украинцам, что Европейский союз с ними, продолжает их поддерживать и принимает этот финансовый пакет», — сказал он.

Варадкар также заявил, что, если члены сообщества вновь не достигнут согласия, это «не будет конец для Украины». По его словам, в ближайшие месяцы Евросоюз сможет предоставлять Киеву займы и без утвержденного бюджета, однако это будет «не лучшим результатом» предстоящих переговоров.