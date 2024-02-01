Казахстан предложил создать в рамках ШОС объединенную группировку спутников
13:05 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстан предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединенную группировку спутников для зондирования Земли. Об этом заявил на открывшемся в Алма-Ате цифровом форуме Digital Almaty 2024 министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.
«Можно иметь совместную объединенную группировку спутников дистанционного зондирования Земли», — сказал он, пояснив, что в ШОС входят «как минимум три державы, которые имеют безупречные космические программы».
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