Казахстан предложил создать в рамках ШОС объединенную группировку спутников

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединенную группировку спутников для зондирования Земли. Об этом заявил на открывшемся в Алма-Ате цифровом форуме Digital Almaty 2024 министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

«Можно иметь совместную объединенную группировку спутников дистанционного зондирования Земли», — сказал он, пояснив, что в ШОС входят «как минимум три державы, которые имеют безупречные космические программы».