0
0
2
НОВОСТИ

Новая Военная доктрина Белоруссии не говорит о механизмах применения ТЯО — Генштаб

13:20 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект новой Военной доктрины Белоруссии не содержит положений о механизмах и способах применения размещенного в стране тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Артем Буторин.

«Что касается ядерного оружия, то военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия. Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства», — приводит его слова пресс-служба белорусского Минобороны.

Полковник подчеркнул, что доктрина сохранила свою миролюбивую направленность, однако при этом в ней декларируется «готовность отстаивать национальные интересы всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении государства».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 01.02.2024
Казахстан предложил создать в рамках ШОС объединенную группировку спутников
0
57
13:00 01.02.2024
Лишение Венгрии права голоса не даст быстро утвердить помощь Киеву — премьер Ирландии
0
67
12:32 01.02.2024
Шольц призвал больше помогать Киеву, но не ожидает конкретных решений на саммите ЕС
0
125
12:20 01.02.2024
Сумма штрафов иноагентов за отсутствие маркировки составила более 1 млрд рублей — РКН
0
156
12:05 01.02.2024
Польские органы государственной власти находятся в состоянии клинча — политик
0
151
12:00 01.02.2024
Нуланд прибыла в Киев для оценки ситуации с конфликтом Зеленского и Залужного — Гаврилов
0
142
11:32 01.02.2024
ЕС опасается столкновения с РФ в случае ее победы в конфликте с Украиной — WSJ
0
217
11:20 01.02.2024
Большинство поляков хотят защиты приграничных районов Украины средствами ПВО НАТО — опрос
0
203
11:10 01.02.2024
В ДНР появилось отделение Российского общества политологов
0
211
11:05 01.02.2024
70% россиян выступают за запрет деятельности микрофинансовых организаций - опрос
0
201

Возврат к списку