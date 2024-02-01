Новая Военная доктрина Белоруссии не говорит о механизмах применения ТЯО — Генштаб
13:20 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект новой Военной доктрины Белоруссии не содержит положений о механизмах и способах применения размещенного в стране тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Артем Буторин.
«Что касается ядерного оружия, то военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия. Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства», — приводит его слова пресс-служба белорусского Минобороны.
Полковник подчеркнул, что доктрина сохранила свою миролюбивую направленность, однако при этом в ней декларируется «готовность отстаивать национальные интересы всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении государства».
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