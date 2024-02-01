Белгородскую область атаковали порядка 45 украинских беспилотников за сутки

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белгородскую область атаковали около 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, порядка 40 снарядов было выпущено по населенным пунктам региона. В результате действий ВСУ пострадал мужчина, повреждены 4 дома, 2 инфраструктурных объекта связи, а также линии газо- и электроснабжения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.