Белгородскую область атаковали порядка 45 украинских беспилотников за сутки
14:12 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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