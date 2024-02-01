Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на 4 года — Мишель

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры государств — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро на ближайшие 4 года. Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети X.

«Все 27 лидеров согласились выделить дополнительные 50 млрд евро в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета ЕС», — сообщил он через несколько минут после начала встречи.