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НОВОСТИ

Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на 4 года — Мишель

14:00 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры государств — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро на ближайшие 4 года. Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети X.

«Все 27 лидеров согласились выделить дополнительные 50 млрд евро в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета ЕС», — сообщил он через несколько минут после начала встречи.

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