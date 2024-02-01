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Госдума приняла закон о праве властей регионов запрещать «наливайки»

14:32 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

«После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере „, — писал ранее в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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