Госдума приняла закон о праве властей регионов запрещать «наливайки»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

«После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере „, — писал ранее в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.