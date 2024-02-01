Более 500 тыс. человек с начала СВО трудоустроили на российские предприятия ОПК
15:00 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 500 тыс. человек с начала специальной военной операции (СВО) трудоустроились на российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Средняя зарплата сотрудников увеличилась на 20-60%, сообщил в ходе форума «Все для Победы!» заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.
«Вы знаете, сколько мы с начала СВО направили людей на предприятия оборонно-промышленного комплекса? Свыше полумиллиона человек трудоустроено на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Заработная плата с начала СВО, в том числе благодаря министерству обороны, которое, по сути, оплачивает работы, увеличилась существенно — на 20-60%. У нас средняя заработная плата составляет около 90 тысяч [рублей]», — сказал он.
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