Премьер Польши заявил, что не понимает поведения президента страны

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не понимает поведения президента республики Анджея Дуды. Об этом он сообщил в Брюсселе, куда прибыл на внеочередную встречу лидеров государств Евросоюза.

«Я не понимаю поведения президента, поскольку оно несет риск как для него самого, так и для нашей отчизны. С таким поведением нельзя согласиться. Мне немного грустно, поскольку у нас [впереди] еще больше года нашего сотрудничества», — цитирует Туска польский интернет-портал onet.pl.

«Мне жаль, что президент Дуда намеревается еще несколько месяцев мешать правительству», — добавил премьер.

В среду Дуда подписал закон о государственном бюджете на 2024 год и одновременно отправил этот документ в Конституционный суд (КС) для выяснения, не был ли нарушен закон при принятии в Сейме этого бюджета, поскольку в голосовании не принимали участия находившиеся в тюрьме депутаты Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик.

По закону КС не ограничен по времени в рассмотрении документов. Отправляя принятые Сеймом и правительством Туска законы на рассмотрение в КС, президент таким образом получает возможность эффективно тормозить работу правительства.

Дуда был вторично избран на пост главы государства в 2020 году. Срок его президентских полномочий истекает в 2025 году.