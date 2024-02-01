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Лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки снарядов и ракет Украине — заявление саммита

17:40 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине. Об этом говорится в итоговой декларации саммита.

«Евросовет также подчеркивает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, особенно с учетом обязательства предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов», — отмечается в заявлении. Кроме того, Евросовет «призывает государства-члены изучить все варианты удовлетворения потребностей Украины и активизировать усилия в этом направлении, включая продолжение поставок запасов, перенаправление существующих заказов и размещение необходимых новых заказов, что будет способствовать увеличению производства европейской промышленности».

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