США не собираются выводить свои войска из Сирии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не рассматривают возможность вывода американских сил из Сирии в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и атаками на свои войска в регионе. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.

«Произошедшее в последние пару недель не подталкивает нас к рассмотрению вопроса о выводе войск из Сирии», — заявил он.