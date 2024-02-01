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НОВОСТИ

США не собираются выводить свои войска из Сирии

20:00 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не рассматривают возможность вывода американских сил из Сирии в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и атаками на свои войска в регионе. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.

«Произошедшее в последние пару недель не подталкивает нас к рассмотрению вопроса о выводе войск из Сирии», — заявил он.

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