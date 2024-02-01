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Владимир Путин посетил на выставке «Россия» экспозиции Сбера и VK

19:53 01.02.2024

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Фото Telegram-канала «Кремль. Новости»
Президент Владимир Путин сегодня посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Глава государства на площадке выставки-форума ознакомился с экспозициями Сбер и «Место встречи – VK», демонстрирующими продукты компаний Сбер и VK.

Как передает РИА Новости, Путину продемонстрировали возможности одной из разработок Сбера. Это робот-рука, которая может за несколько минут по фотографии воспроизвести портрет гостя в той стилистике, которую он сам выберет. Цифровую картину затем можно сказать на любой электронный носитель.

Путину предложили опробовать разработку, он согласился. Камера сфотографировала президента, он выбрал стилистику будущего рисунка, робот после небольшой паузы принялся за работу.
Сопровождавшие Путина ребята – участники движения детей и молодежи «Движение первых» – отметили, что робот очень детально прорисовывает портрет. «Испугался», – шутя отметил президент.

В эти дни на выставке-форуме проходит II съезд Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых»: президент пообщался с его участниками и обратился к ним с напутственными словами.

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