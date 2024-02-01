Путин считает, что Германия на сегодняшний день уничтожает свой автопром

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность.

«Они сейчас уничтожают свой автопром», — заметил глава российского государства. «Надо им как-то помочь», — с улыбкой добавил он после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии. В ответ на вопрос, связан ли нынешний спад с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: «Не только».