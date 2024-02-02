В ГД предложили поднять призывной возраст до 50 лет для получивших гражданство
10:05 02.02.2024 Источник: Газета.Ru
Несколько депутатов Госдумы подготовили корректировки к закону «О воинской обязанности и военной службе», подразумевающие в том числе поднятие верхней планки призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство мужчин. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Согласно статистике министерства внутренних дел РФ, за период с января по октябрь минувшего года гражданство Российской Федерации сделали свыше 318 тыс. иностранцев.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас многие мигранты специально ждут достижения предельного призывного возраста и только потом принимают гражданство. Таким образом, выходцы из других стран, впоследствии ставшие гражданами РФ, нередко уклоняются от постановки на воинский учет.
С 1 января 2024 года возраст граждан для призыва на срочную военную службу (1 год) в армию Российской Федерации повышен с 27 до 30 лет. Так, призывной возраст россиян составит 18-30 лет. Газета.Ru
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