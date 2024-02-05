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НОВОСТИ

В Карелии вертолет МЧС разбился и ушел под лед Онежского озера

09:20 05.02.2024 Источник: Lenta.ru

Над Онежским озером в Карелии пропал вертолет МЧС Ми-8. Об этом сообщило спасательное ведомство в своем Telegram-канале. На борту машины, принадлежавшей Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС России, находилось три человека. Их судьба пока неизвестна.

Вертолет отправился в тренировочный полет, после чего связь с ним прервалась. Последний сигнал был зафиксирован с мобильного телефона одного из пассажиров вертолета. В район ЧП выдвинулась спасательная группа.

Позднее спасатели обнаружили обломки в районе села Деревянное. Выяснилось, что вертолет упал и ушел под лед в 11 километрах от берега. Глубина на месте ЧП доходит до 50 метров.

Был создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия.  Lenta.Ru

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