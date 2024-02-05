Рэпера Киллера Майка арестовали сразу после получения трех Grammy
11:20 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рэпера Киллера Майка (настоящее имя - Майкл Сантьяго Рендер), завоевавшего три награды на 66-й церемонии вручения премии Grammy, в наручниках вывела полиция сразу после их получения. Об этом сообщил журналист The Hollywood Reporter Крис Гарднер.
Он выложил на странице в X (ранее Twitter) видео с задержанием артиста. "Рэпера Киллера Майка увезли в наручниках с Crypto.com-арены после того, как он во время телепередачи получил три премии "Грэмми" (лучшая рэп-песня и лучшее рэп-исполнение за Scientists & Engineers, лучший рэп-альбом за Michael). "Free Mike", - кричит кто-то, когда он проходит мимо", - написал Гарднер.
Ссылаясь на слова неназванного чиновника, журналист сообщил, что рэпера арестовали из-за мелкого правонарушения, не связанного с церемонией вручения премии.
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