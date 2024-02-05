Более всего загрязнений рек отмечено в 2023 г. в Свердловской, Смоленской областях
12:00 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 2,76 тыс. экологических происшествий отмечено в 2023 году на российских реках, что на 12% больше, чем в 2022 году. Наибольшее их число пришлось на Свердловскую, Смоленскую и Мурманскую области, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», имеющемся в распоряжении ТАСС.
«Большая часть высоких и экстремальных загрязнений поверхностных вод произошла в Свердловской области (29,2% всех инцидентов), в антирейтинг также вошли Смоленская область (8,1%), Мурманская область (7,1%), Московская область (5,6%), Красноярский край (5,3%), Новосибирская область (4,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,5%), Челябинская область (2,6%), Оренбургская область (2,4%) и Вологодская область (1,8%)», — отмечается в исследовании на основе оперативных данных Росгидромета.
В 2023 году число выявленных в России случаев экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов выросло на 62%. Число высоких загрязнений, то есть наносящих менее серьезный экологический ущерб, незначительно снизилось — на 2%. Самыми распространенными загрязняющими веществами являлись соединения марганца, легкоокисляемые органические вещества, соединения цинка, нитритный и аммонийный азот, соединения меди, никеля, общего железа, алюминия. В водоемах довольно часто наблюдался недостаток кислорода. Традиционно основными источниками загрязнений рек и водоемов являются предприятия металлургической, горнодобывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
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