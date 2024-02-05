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Посол России в Париже будет вызван в МИД Франции после гибели французов на Украине — AFP

13:00 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посла России в Париже Алексея Мешкова в понедельник вызовут в МИД Франции после гибели двух французов на Украине. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник.

По его данным, МИД вызовет главу российского диппредставительства, «чтобы еще раз заявить ему об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника на Украине».

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сообщил на своей странице в соцсети X о гибели двух французских граждан на Украине, назвав их «гуманитарными работниками». Позже президент страны Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью соотечественников, написав в соцсети X, что это произошло в результате «российского удара».

В Минобороны России сообщили, что 16 января Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. После этого французский посол в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ, ему было указано, что гибель французов лежит на совести официального Парижа.

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