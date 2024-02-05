За провозом взрывчатки с Украины в РФ стоял украинец — грузинская спецслужба

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Украины Андрей Шарашидзе курировал провоз взрывчатки с украинской территории в РФ через Грузию. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.

«Согласно материалам дела, указанный процесс (провоз взрывчатки в РФ — прим. ТАСС) организовывал гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от партии „Слуга народа“ в 2020 году Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми», — отмечается в тексте.