За провозом взрывчатки с Украины в РФ стоял украинец — грузинская спецслужба
16:00 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин Украины Андрей Шарашидзе курировал провоз взрывчатки с украинской территории в РФ через Грузию. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.
«Согласно материалам дела, указанный процесс (провоз взрывчатки в РФ — прим. ТАСС) организовывал гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от партии „Слуга народа“ в 2020 году Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми», — отмечается в тексте.
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