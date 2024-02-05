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Бен-Гвир назвал блокировку банками счетов поселенцев после санкций США красной линией

17:32 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заморозка счетов еврейских поселенцев в израильских банках после введения санкций со стороны Госдепартамента США в их отношении является красной линией, которую не стоит пересекать. С таким заявлением выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, возглавляющий ультраправую партию «Оцма Ехудит» («Еврейская сила»).

«Ограничения в отношении банковских счетов поселенцев — это красная линия, переход которой нельзя допускать», — написал Бен-Гвир в соцсети Х. «Мы очень уважаем и ценим наших союзников в мире, но мы не должны позволять никому управлять Государством Израиль», — добавил он, имея в виду США, и призвал «все стороны немедленно действовать для разморозки блокированных банковских счетов».

Газета Yedioth Ahronoth сообщила, что Банк Израиля 5 февраля опубликовал специальное разъяснение, в котором говорится, что он не будет вмешиваться в решения израильских банков по блокировке и заморозке счетов израильтян, подозреваемых американцами «в насильственной деятельности на Западном берегу». В официальном разъяснении Банка Израиля «недвусмысленно заявлено», что «обход санкций может подвергнуть банки риску», указывает газета, отмечая, что ЦБ, таким образом, фактически проигнорировал просьбу министра финансов страны Бецалеля Смотрича не допустить блокировку счетов поселенцев в израильских банках. По данным газеты, счета двух из четырех израильтян, в отношении которых введены санкции США, были ограничены или блокированы двумя израильскими банками к утру 5 февраля.

1 февраля президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан.

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