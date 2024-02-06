Удар по Ирану не входит в число планируемых ответных мер США на атаки по их силам — Politico
10:05 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не планируют наносить прямой удар по Ирану в качестве ответной меры на атаки на силы США на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на американского чиновника.
По информации издания, прямой удар по Ирану не является частью каких-либо запланированных ответных мер Вашингтона.
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