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Удар по Ирану не входит в число планируемых ответных мер США на атаки по их силам — Politico

10:05 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не планируют наносить прямой удар по Ирану в качестве ответной меры на атаки на силы США на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

По информации издания, прямой удар по Ирану не является частью каких-либо запланированных ответных мер Вашингтона.

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