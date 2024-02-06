Германия беднеет - глава Минфина
10:32 06.02.2024 Источник: РБК
На фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет. Об этом заявил министр финансов Германии и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.
«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста», — сказал министр, выступая на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.
Как отмечает агентство, за несколько часов до выступления Линднера Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала прогноз роста экономики Германии в 2024 году, сократив его почти вдвое, до 0,3%. Данные же по промышленному производству ФРГ показывают, что в настоящее время оно находится на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса 2008 года. РБК
Новости
- 11:00 06.02.2024
- Британия была бы готова отразить нападение со стороны РФ, если бы оно произошло — Сунак
- 10:20 06.02.2024
- Басманный суд заочно арестовал Бориса Акунина* за призывы к терроризму
- 10:05 06.02.2024
- Удар по Ирану не входит в число планируемых ответных мер США на атаки по их силам — Politico
- 10:00 06.02.2024
- Митрополит Таллинский Евгений объявил, что вынужден покинуть Эстонию из-за непродления ВНЖ
- 09:32 06.02.2024
- Володин назвал недопустимым повышение цен на жилье на фоне снижения ставок по ипотеке
- 09:20 06.02.2024
- Удары США по Сирии и Ираку грубо нарушили суверенитет этих стран — постпред КНР при ООН
- 09:05 06.02.2024
- Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины — Белый дом
- 09:00 06.02.2024
- Средства ПВО перехватили семь БПЛА над Белгородской областью
- 22:40 05.02.2024
- Болгария готова предоставить Украине дополнительное вооружение за компенсацию — министр
- 22:00 05.02.2024
- Территория Украины в будущем уменьшится до границ Львовской области, считает Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать