Алиев побеждает на выборах с 92,05% голосов после обработки данных с 93% участков

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует на внеочередных выборах президента, которые прошли в среду в республике, с 92,05% голосов. Такие данные озвучил в эфире телеканала AzTv глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов по итогам обработки протоколов с более чем 93% избирательных участков.

На втором месте с 2,19% депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж.

Лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа получил 2% голосов, депутат парламента и лидер партии «Единый народный фронт Азербайджана» Гудрат Гасангулиев — 1,76%, лидер партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев получил — 0,8%, лидер партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев — 0,67%, самовыдвиженец, бывший лидер Либерально-демократической партии Азербайджана Фуад Алиев — 0,53%.