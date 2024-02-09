Путин о руководстве ФРГ: Там люди очень некомпетентные…
02:30 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия руководства Германии в ситуации с поставками газа из России показывают его некомпетентность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.
Путин указал, что, хотя Германия имеет большое влияние в Польше и является одним из крупнейших поставщиков оружия на Украину, эти страны перекрыли транзит газа из России через свою территорию. Берлин, однако, не предпринимает в связи с этим никаких действий. «Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них», — отметил Путин.
«Что здесь, что в голове у них — одно и то же. Там люди очень некомпетентные», — добавил президент РФ, постучав по столу.
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