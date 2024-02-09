Путин рассказал Карлсону, при каких условиях Украина сохранила бы Крым в 2014 году
02:40 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Смена власти в Киеве в 2014 году могла бы пройти законно и бескровно, в этом случае Украина смогла бы сохранить Крым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.
«Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, — сказал российский лидер. — Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило».
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