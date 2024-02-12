Таджикистан планирует наращивать поток туристов из РФ на 40% в год
12:20 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Туристический поток из России в Таджикистан в текущем году увеличится на 40%, до 360-370 тыс. человек, а в 2025 году — до 500 тыс. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель профильного комитета при правительстве республики Камолиддин Муминзод.
«Сейчас у нас 262 тыс. туристов [в 2023 году из России], значит, мы должны постараться, чтобы до конца этого года число увеличилось <…> до 360-370 тыс., еще на 100 тыс. необходимо увеличить. А до конца 2025 года он [турпоток] должен составить не менее 500 тыс.», — сказал Муминзод. По его словам, у властей республики и России составлен план увеличения этого показателя, закрепленный в протоколе межправительственной комиссии.
По данным пресс-службы президента Таджикистана, всего в 2023 году республику посетили более 1,2 млн туристов (из 121 государства), это на 20% больше, чем в 2022 году. Доля россиян в прошлом году составила порядка 22%. В пятерку стран, граждане которых чаще всего приезжали в Таджикистан с туристической целью, вошли Узбекистан (805,9 тыс. человек), Казахстан (31,5 тыс.), Турция (10,8 тыс.) и Китай (13 тыс.).
НОВОСТИ
- 13:32 12.02.2024
- Австрия должна подготовить выход из контрактов на поставку газа из РФ — Минэнерго
- 13:20 12.02.2024
- Судьбу зданий посольства Украины определят исходя из интересов РФ — Песков
- 13:05 12.02.2024
- Песков напомнил о недружественности Финляндии к РФ, говоря о шансах поздравления Стубба
- 13:00 12.02.2024
- Страны ЕС хотят большей автономии от США в вопросах обороны, утверждает Bloomberg
- 12:32 12.02.2024
- Под Псковом произошло ДТП с автобусом, перевозившим детей, есть пострадавшие
- 12:05 12.02.2024
- Только военное давление приведет к освобождению всех заложников из Газы — Нетаньяху
- 12:00 12.02.2024
- Хуситы атаковали американское судно в Красном море — заявление
- 11:32 12.02.2024
- Рейган не смог бы взглянуть на нынешние США без слез — дочь экс-президента
- 11:20 12.02.2024
- Сальдо внешней торговли РФ сократилось в 2023 г. в 2,4 раза, до $140 млрд — ФТС
- 11:05 12.02.2024
- Россия поднялась на шестое место по размеру валютных резервов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать