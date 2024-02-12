Таджикистан планирует наращивать поток туристов из РФ на 40% в год

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток из России в Таджикистан в текущем году увеличится на 40%, до 360-370 тыс. человек, а в 2025 году — до 500 тыс. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель профильного комитета при правительстве республики Камолиддин Муминзод.

«Сейчас у нас 262 тыс. туристов [в 2023 году из России], значит, мы должны постараться, чтобы до конца этого года число увеличилось <…> до 360-370 тыс., еще на 100 тыс. необходимо увеличить. А до конца 2025 года он [турпоток] должен составить не менее 500 тыс.», — сказал Муминзод. По его словам, у властей республики и России составлен план увеличения этого показателя, закрепленный в протоколе межправительственной комиссии.

По данным пресс-службы президента Таджикистана, всего в 2023 году республику посетили более 1,2 млн туристов (из 121 государства), это на 20% больше, чем в 2022 году. Доля россиян в прошлом году составила порядка 22%. В пятерку стран, граждане которых чаще всего приезжали в Таджикистан с туристической целью, вошли Узбекистан (805,9 тыс. человек), Казахстан (31,5 тыс.), Турция (10,8 тыс.) и Китай (13 тыс.).