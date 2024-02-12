0
0
0
НОВОСТИ

США удовлетворили просьбу Турции о продаже ей истребителей F-16 — Эрдоган

21:20 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Конгресс США одобрил сделку по продаже Анкаре истребителей F-16. Соответствующее заявление глава государства сделал по итогам заседания правительства, которое состоялось в Анкаре под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Об одобрении Конгрессом сделки по приобретению Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 в минувшее воскресенье сообщил посол США в Анкаре Джеффри Флейк.

«Мы рады, что наш запрос, касающийся F-16, завершился принятием положительного решения со стороны США. После снятия ограничений турецкая оборонная промышленность будет развиваться интенсивнее», — сказал Эрдоган.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 12.02.2024
Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента вместо Байдена
0
103
20:00 12.02.2024
Иностранцам всех организаций, признанных нежелательными, могут запретить въезд в РФ
0
155
19:20 12.02.2024
Случаи перехода представителей украинской элиты на сторону России есть — СВР
0
242
18:40 12.02.2024
Хакеры из Бахрейна атаковали корабли 5-го флота США
0
257
18:00 12.02.2024
Чехия в этом году может отказаться от российской нефти в пользу поставок из Ирака
0
309
17:32 12.02.2024
Польские спецслужбы прослушивали премьера при помощи Pegasus — СМИ
0
335
17:21 12.02.2024
Собянин: Московскому зоопарку в этом году исполняется 160 лет
0
288
17:12 12.02.2024
Жители Германии больше не считают РФ главной угрозой — доклад Мюнхенской конференции
0
372
17:00 12.02.2024
МВФ весной начнет пересмотр программы расширенного финансирования для Украины
0
354
16:35 12.02.2024
Управляющая компания СФН в 2023 году выплатила пайщикам на 70% больше, чем годом ранее
0
347

Возврат к списку