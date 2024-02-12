США удовлетворили просьбу Турции о продаже ей истребителей F-16 — Эрдоган
21:20 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Конгресс США одобрил сделку по продаже Анкаре истребителей F-16. Соответствующее заявление глава государства сделал по итогам заседания правительства, которое состоялось в Анкаре под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
Об одобрении Конгрессом сделки по приобретению Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 в минувшее воскресенье сообщил посол США в Анкаре Джеффри Флейк.
«Мы рады, что наш запрос, касающийся F-16, завершился принятием положительного решения со стороны США. После снятия ограничений турецкая оборонная промышленность будет развиваться интенсивнее», — сказал Эрдоган.
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