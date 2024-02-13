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НОВОСТИ

В Ереване сообщили о гибели двух военных при обстреле со стороны Азербайджана

10:05 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое армянских военнослужащих, согласно предварительной информации, погибли в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана на участке Неркин-Ханда Сюникской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

«В результате обстрела, предпринятого Вооруженными силами Азербайджана в направлении Неркин-Ханда, с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые. Министерство обороны предоставит дополнительную информацию», — говорится в заявлении.

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