В Ереване сообщили о гибели двух военных при обстреле со стороны Азербайджана

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое армянских военнослужащих, согласно предварительной информации, погибли в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана на участке Неркин-Ханда Сюникской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

«В результате обстрела, предпринятого Вооруженными силами Азербайджана в направлении Неркин-Ханда, с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые. Министерство обороны предоставит дополнительную информацию», — говорится в заявлении.