Подбор нового генсека НАТО может завершиться в I квартале — постпред США
21:20 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подбор нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) завершится, по всей видимости, в I квартале нынешнего года. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
«Мне кажется, союзники полностью заинтересованы в завершении процесса отбора, вероятно, в первом квартале этого календарного года. Насколько это возможно. Мы страстно желаем завершить этот процесс», — сказала американский дипломат, комментируя на онлайн-брифинге для журналистов вопрос о назначении нового генсека НАТО.
Она отказалась строить предположения насчет того, кто может сменить Йенса Столтенберга на этом посту. При этом Смит подтвердила, что Североатлантический альянс рассматривает, в частности, кандидатуру и. о. премьера Нидерландов Марка Рютте, выразившего желание прийти на смену Столтенбергу. «Однако процесс [отбора] продолжается. И я бы ожидала, что к какого-то роду разрешению это придет в следующие несколько месяцев», — отметила Смит.
Столтенберг подтвердил ранее, что останется в должности генсека НАТО до 1 октября 2024 года.
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