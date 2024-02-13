Подбор нового генсека НАТО может завершиться в I квартале — постпред США

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подбор нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) завершится, по всей видимости, в I квартале нынешнего года. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

«Мне кажется, союзники полностью заинтересованы в завершении процесса отбора, вероятно, в первом квартале этого календарного года. Насколько это возможно. Мы страстно желаем завершить этот процесс», — сказала американский дипломат, комментируя на онлайн-брифинге для журналистов вопрос о назначении нового генсека НАТО.

Она отказалась строить предположения насчет того, кто может сменить Йенса Столтенберга на этом посту. При этом Смит подтвердила, что Североатлантический альянс рассматривает, в частности, кандидатуру и. о. премьера Нидерландов Марка Рютте, выразившего желание прийти на смену Столтенбергу. «Однако процесс [отбора] продолжается. И я бы ожидала, что к какого-то роду разрешению это придет в следующие несколько месяцев», — отметила Смит.

Столтенберг подтвердил ранее, что останется в должности генсека НАТО до 1 октября 2024 года.