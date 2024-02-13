64% немцев считают, что Киев не сможет одержать победу в конфликте на Украине — опрос
22:00 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% жителей Германии считают, что Киев не сможет победить в противостоянии с Россией на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa для телеканалов RTL и NTV.
Так, 64% участников опроса не считают, что Украина все еще может одержать победу над Россией. Противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов.
Согласно результатам опроса, конфликт на Украине стал второй по значимости темой для немцев на этой неделе. Важной ее посчитали 35% опрошенных. Более значимой оказалась только тема действий правительства ФРГ (37%).
Опрос проводился 9 и 12 февраля. В нем приняли участие 1 004 человека. Погрешность составила 3 п. п.
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