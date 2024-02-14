У Венгрии отличное от «бюрократов из Брюсселя» видение, каким должен быть ЕС — Сийярто
13:00 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что видение Будапешта, каким должен быть Евросоюз, отличается от позиции «бюрократов из Брюсселя».
Как отметил дипломат в интервью испанскому агентству EFE, одним из основных пунктов венгерского председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля 2024 года, станет борьба с нелегальной миграцией и изменение политического подхода «бюрократов из Брюсселя». Глава МИД также признал наличие напряженности в отношениях между Будапештом и Брюсселем.
По мнению Сийярто, Венгрия придерживается «отличного от бюрократов из Брюсселя видения того, каким должен быть Евросоюз и как он может стать сильнее, чем сейчас». «Мы считаем, что ЕС должен быть <…> интеграцией сильных и сознательных стран», — уточнил министр. «ЕС может быть сильным только в том случае, если сильны сами государства-члены, — отметил он. — Следовательно, лишение государств-членов возможностей или полномочий и их передача Брюсселю ослабит [страны], и чем слабее будут государства-члены, тем слабее будет и ЕС».
«У нас ведутся серьезные дебаты по этому поводу, и, к сожалению, из-за этого Брюссель шантажирует нас замораживанием фондов», — заключил глава МИД.
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