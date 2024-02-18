Пассажирский лайнер ElAl пытались увести с маршрута при пролете над Сомали - СМИ
18:30 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные пытались перехватить контроль над системой связи самолета израильской авиакомпании El Al, летевшего с острова Пхукет в Таиланде в аэропорт Бен-Гурион в Израиле, когда он пролетал в районе Сомали над зоной, вероятно, контролируемой хуситами, чтобы увести лайнер от пункта назначения в другом направлении. Об этом сообщает радиостанция Kan.
По данным радиостанции, на борту самолета находились 250 пассажиров и членов экипажа. Инструкции, данные экипажу по системе связи, отличались от маршрута. Поняв, что что-то не так, пилоты им не подчинились и переключились на альтернативные средства связи, сверили данные с другими авиадиспетчерами в этом районе и поняли, что их пытаются ввести в заблуждение, указывает радиостанция. По данным портала Walla! , за последнюю неделю произошло минимум два подобных инцидента с самолетами израильских авиакомпаний, выполняющими рейсы в Таиланд.
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