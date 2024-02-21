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ВСУ на донецком направлении потеряли более 425 военных, 2 танка, склад боеприпасов — МО РФ

15:32 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении потеряли более 425 военных, 2 танка, 4 БМП, также в районе Маяков был уничтожен склад боеприпасов. Российские войска улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 425 военнослужащих, 2 танка, 4 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что в районе населенного пункта Маяки в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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