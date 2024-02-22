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Производство снарядов, ракет и бомб увеличилось на 1 000-1 500%, заявил Медведев

15:12 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о росте производства снарядов, бомб и ракет на 1 000-1 500%.

«У нас по отдельным позициям, по средствам поражения, — я имею в виду ракеты, снаряды, бомбы, — производство выросло от 2 до 10 или 15 раз, то есть на 1 000-1 500%. Это позволяет нам активно их применять в боевой работе и добиваться результата», — рассказал он, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ.

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