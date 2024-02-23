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Байден еще до выбором может нанести США огромный ущерб - Трамп

09:30 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена может нанести огромный ущерб стране за оставшееся до выборов время.

«Самое печальное то, что некомпетентность этого человека [Байдена] и этой администрации может нанести огромный ущерб за девять месяцев <…>. Ущерб, который они наносят, просто огромен», — сказал он в четверг, выступая перед сторонниками.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики Байдена.

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