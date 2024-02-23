Байден еще до выбором может нанести США огромный ущерб - Трамп
09:30 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Самое печальное то, что некомпетентность этого человека [Байдена] и этой администрации может нанести огромный ущерб за девять месяцев <…>. Ущерб, который они наносят, просто огромен», — сказал он в четверг, выступая перед сторонниками.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики Байдена.
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