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НОВОСТИ

Зеленский уверен, если бы выборы состоялись сейчас, его бы переизбрали

10:10 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что граждане страны избрали бы его президентом на новый срок, если бы выборы в стране состоялись прямо сейчас.

«Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе. Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. По мнению Зеленского, это доказывает, что он не стремится остаться у власти.

Президент Украины утверждает, что единственным способом организовать выборы главы государства является изменение законодательства.

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