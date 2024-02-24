Губернатор аргентинской провинции пригрозил правительству прекращением поставок нефти
11:30 24.02.2024 Источник: Lenta.ru
Губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес в соцсети Х пригрозил федеральному правительству страны прекращением поставок нефти и газа, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налогов.
По словам Торреса, в феврале национальное правительство президента Хавьера Милея «незаконно удержало» 13,5 миллиона долларов, что составляет более трети месячной доли налоговых сборов для Чубута.
Глава региона подчеркнул, что провинции заслуживают уважения и «никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву». Если средства не будут переданы Чубуту, то провинция взбунтуется и не будет поставлять свои ресурсы, предупредил Торрес.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что экономика страны с учетом обменного рыночного курса находится в шаге от долларизации.
Недавно вступивший в должность либертарианец Милей шел на выборы под лозунгами отказа от песо в пользу американского доллара, однако, придя к власти, не стал менять валюту и закрывать Центробанк. При этом в своей инаугурационной речи он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике.
За год цены в Аргентине поднялись на 254,2 процента. Страна обогнала Венесуэлу в списке мировых лидеров по уровню инфляции. Новые власти девальвировали национальную валюту, после чего доллар стал стоить не 365, а более 800 песо. Номинал самых крупных купюр подняли с 2 до 25 и 50 тысяч песо, что Милей объяснил желанием избавить граждан от необходимости носить большие пачки денег. Lenta.Ru
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