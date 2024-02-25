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Воздух в Москве прогреется до +2С в воскресенье, 25 февраля - синоптики

09:17 25.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и температура до плюс 2 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет от 0 до 2 градусов тепла, в ночь на понедельник — до минус 3 градусов. Ветер южный 6-11 м/c. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

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