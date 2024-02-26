Макрон: Мы все едины в том, что не желаем войны с народом России
20:10 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, открывая конференцию в поддержку Украины в Елисейском дворце.
«Мы все едины в том, что не желаем войны с народом России, — сказал Макрон во вступительном слове, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X. — Мы намерены сохранить контроль над эскалацией ситуации, как мы это до сих пор делали на протяжении двух лет».
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