Россия может предложить странам БРИКС создать альтернативную финансовую систему – Силуанов

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предложит странам БРИКС сформировать альтернативную финансовую систему для обеспечения торговых операций, которая была бы независима от политики. Об этом заявил Bloomberg Saudi Arabia TV в кулуарах заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Сан-Паулу (Бразилия) министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Для того, чтобы страны БРИКС нормально могли развиваться, нам надо думать о том, чтобы создать независимые от политики собственные системы функционирования финансов, обеспечивать торговые отношения между нашими странами», — сказал Силуанов.