Нет сомнений, что ВСУ умышленно бьют по гражданским объектам Белгорода — Бастрыкин
09:05 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные 30 декабря прошлого года и в феврале 2024 года умышленно прицельно обстреляли гражданские объекты в Белгороде, чтобы погибли мирные люди, большего количества жертв среди которых ожидает от Украины Запад. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Украинская армия обстреляла центр Белгорода в конце 2023 года, такой же массированной атаке город подвергся и в феврале нынешнего года. «В первом случае целью украинских военных стали женщины и дети, собравшиеся в центре города, чтобы отпраздновать начало новогодних праздников. Во втором — торговый центр, жилой сектор и пришкольный стадион. Это прицельные обстрелы, и у нас нет сомнений, что украинские военные умышленно наносят удары по гражданским объектам», — подчеркнул он.
Он напомнил, что в обоих случаях погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. «Причем военных объектов в указанных местах не было. Видимо, западные покровители ждут от украинских нацистов все больше и больше жертв, в том числе и среди мирного населения», — подчеркнул глава СК.
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