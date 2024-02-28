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НОВОСТИ

Сбер подтвердил намерения направить половину прибыли на дивиденды

15:37 28.02.2024

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подтвердил планы о выплате банком дивидендов за 2023 год в размере 50% от прибыли по МСФО. «50% сегодня - это та планка, которую мы, надеюсь, сможем обеспечить в среднесрочной перспективе», - сказал Греф.

Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО за 2023 год более чем в пять раз - до более 1,5 трлн руб., сообщил банк в среду. Таким образом, акционеры Сбера, которых сейчас более 1,8 млн, могут получить в виде дивидендов 750 млрд руб. При этом половину из них (375 млрд руб.) пойдет государству, которое является контролирующим акционером банка. Кроме того, в казну пойдут и миллиарды налогов, заплаченные Сбером с рекордной прибыли. Таким образом, рекордная прибыль банка принесет пользу не только акционерам Сбера, но и бюджету и всем россиянам.

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