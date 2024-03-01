Групповой безвизовый туробмен между Россией и Индией может начаться в III квартале — МЭР

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые поездки в рамках группового безвизового туристического обмена между Россией и Индией могут состояться уже в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме «Россия» заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Надеемся, что в первом квартале получим согласие от индийских коллег. Как всегда в международных делах, до оформления документов пройдет какое-то время. Поэтому давайте будем оптимистично на третий квартал рассчитывать, что первые туристы из Индии в рамках групповых безвизовых поездок поедут в Россию и мы сможем к ним ездить без виз», — сказал он.