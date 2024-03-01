0
0
151
НОВОСТИ

Групповой безвизовый туробмен между Россией и Индией может начаться в III квартале — МЭР

10:00 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые поездки в рамках группового безвизового туристического обмена между Россией и Индией могут состояться уже в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме «Россия» заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Надеемся, что в первом квартале получим согласие от индийских коллег. Как всегда в международных делах, до оформления документов пройдет какое-то время. Поэтому давайте будем оптимистично на третий квартал рассчитывать, что первые туристы из Индии в рамках групповых безвизовых поездок поедут в Россию и мы сможем к ним ездить без виз», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 01.03.2024
Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар
0
21
11:00 01.03.2024
На подконтрольной Киеву части Запорожской области снова разрушены объекты инфраструктуры
0
25
10:32 01.03.2024
ВККС объявила конкурс на замещение должности председателя Верховного суда России
0
97
10:20 01.03.2024
Австралия не будет отправлять уголь на Украину в ответ на запрос Киева
0
143
10:10 01.03.2024
Технологии Сбера помогут участникам Всемирного фестиваля молодежи раскрыть свой потенциал
0
133
10:05 01.03.2024
Бывшие геймеры, попав в подразделения БПЛА, быстро понимают, что это не игра — командир
0
159
09:32 01.03.2024
На Украине 1 млн переселенцев лишатся социальной помощи с 1 марта по требованию Запада
0
225
09:30 01.03.2024
Разработчики получили доступ к платформе для создания кода
0
204
09:20 01.03.2024
Главы Минфинов и ЦБ G20 не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине
0
215
09:05 01.03.2024
Шольц отказывается от поставок Taurus из-за отсутствия доверия к Украине — эксперт
0
245

Возврат к списку