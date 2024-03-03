В Малайзии спустя 10 лет хотят возобновить поиски пропавшего самолета рейса MH370

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство транспорта Малайзии намерено возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который летел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Как заявил глава ведомства Энтони Локе Сиеу Фук на мероприятии по случаю приближающегося десятилетия с момента трагедии, для этого может быть привлечена американская компания Ocean Infinity.

«Министерство транспорта готово пригласить Ocean Infinity в Малайзию», — привела его слова газета «Стар». Речь идет об обсуждении плана, который предполагает оплату соответствующих работ лишь в случае обнаружения обломков самолета.

«Я сделаю все возможное, чтобы получить согласие правительства на подписание нового контракта с Ocean Infinity для возобновления поисков как можно раньше», — добавил министр.