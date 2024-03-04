США в 2023 г. остались крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, Россия на третьем месте
10:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США в 2023 году вновь стали крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с почти половиной общего объема импорта СПГ ЕС, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Европу.
«Прошлый год стал третьим годом подряд, в течение которого Соединенные Штаты поставляли в Европу больше СПГ, чем любая другая страна: 27%, или 2,4 млрд кубических футов в сутки, от общего объема европейского импорта СПГ в 2021 году; 44% (6,5 млрд кубических футов в сутки) в 2022 году; и 48% (7,1 млрд куб. футов в сутки) в 2023 году», — отмечается в отчете.
Катар и Россия остались вторым и третьим по величине поставщиками СПГ в Европу в прошлом году. Катар поставил 14% (2 млрд куб. футов в сутки), а Россия — 13% (1,8 млрд куб. футов в сутки). В совокупности США, Катар и Россия обеспечили три четверти европейского импорта СПГ в 2022 и 2023 годах.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать