США в 2023 г. остались крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, Россия на третьем месте

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в 2023 году вновь стали крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с почти половиной общего объема импорта СПГ ЕС, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Европу.

«Прошлый год стал третьим годом подряд, в течение которого Соединенные Штаты поставляли в Европу больше СПГ, чем любая другая страна: 27%, или 2,4 млрд кубических футов в сутки, от общего объема европейского импорта СПГ в 2021 году; 44% (6,5 млрд кубических футов в сутки) в 2022 году; и 48% (7,1 млрд куб. футов в сутки) в 2023 году», — отмечается в отчете.

Катар и Россия остались вторым и третьим по величине поставщиками СПГ в Европу в прошлом году. Катар поставил 14% (2 млрд куб. футов в сутки), а Россия — 13% (1,8 млрд куб. футов в сутки). В совокупности США, Катар и Россия обеспечили три четверти европейского импорта СПГ в 2022 и 2023 годах.