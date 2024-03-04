Разговор офицеров ФРГ показывает, что бундесвер предметно обсуждает удары по РФ — Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опубликованный разговор четырех офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве предметно и конкретно обсуждают планы ударов по территории России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что и определенный демарш предпринят нами, и вызван посол ФРГ [в МИД РФ]. Сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории РФ. Это не нуждается в никаких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно», — отметил Песков.