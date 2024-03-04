Разговор офицеров ФРГ показывает, что бундесвер предметно обсуждает удары по РФ — Песков
12:32 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опубликованный разговор четырех офицеров бундесвера показывает, что в германском военном ведомстве предметно и конкретно обсуждают планы ударов по территории России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что и определенный демарш предпринят нами, и вызван посол ФРГ [в МИД РФ]. Сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории РФ. Это не нуждается в никаких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно», — отметил Песков.
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