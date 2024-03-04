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Медведев призвал выгнать из РФ послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым

22:40 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что за отказ от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым послов стран Евросоюза (ЕС) следовало бы выгнать из России, а уровень дипотношений с их государствами — понизить. Такое мнение он высказал в своем англоязычном аккаунте в соцсети Х.

«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. Это противоречит самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов», — написал политик.

«На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза — понизить», — добавил он.

Лавров ранее сообщил, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.

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